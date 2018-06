Auto auf Parkplatz ausgebrannt: Kriminalpolizei ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gützkow (dpa/mv) - Auf einem Pendlerparkplatz an der A20 bei Gützkow (Landreis Vorpommern-Greifswald) ist aus noch unbekannten Gründen ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr sei in den frühen Morgenstunden des Freitag alarmiert worden, teilte die Polizeiinspektion Neubrandenburg mit. Ersten Ermittlungen zufolge hat das Auto bereits seit Montag dort gestanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.