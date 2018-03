Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In der Nacht zum Freitag ist in einem Einfamilienhaus in Groß Pankow (Prignitz) ein Feuer ausgebrochen. Angaben zu verletzten Menschen und zur Brandursache konnte die Polizei am Freitagmorgen zunächst nicht machen. Experten der Polizei wollten die Brandstelle an diesem Freitag betreten. Wie hoch der Schaden ausfällt, war am Morgen unklar.