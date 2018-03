Rund 265 000 Euro Schaden bei Bränden in Gotha

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Bei zwei Bränden in Gotha ist ein Schaden von rund 265 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brannten in der Nacht zum Mittwoch zunächst zwei Gartenlauben vollständig ab, wobei hier der Schaden mit etwa 15 000 Euro angegeben wurde. Wenig später stand dann ein Lastwagen mit Anhänger in Flammen. Das Feuer griff auf einen weiteren geparkten Laster über. Bei einem der brennenden Fahrzeuge explodierte der Tank, ein dritter in der Nähe abgestellter Sattelzug wurde beschädigt. Der Schaden wurde mit etwa 250 000 Euro angegeben. Die Polizei prüft, ob es zwischen den beiden Vorfällen einen Zusammenhang gibt.