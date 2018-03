Einsatzkräfte finden Leiche nach Feuer in Einfamilienhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) – Nach einem Brand in Goslar haben Einsatzkräfte in einem Einfamilienhaus eine weibliche Leiche gefunden. Bei der Toten handele es sich um eine ältere Frau, deren Identität noch nicht genau feststehe, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Möglicherweise handele es sich um die 74 Jahre alte Hausbewohnerin. Unklar sei, ob die Frau bereits vor dem Brandausbruch tot war. Einzelheiten zu dem Feuer und dessen Ursache nannte die Polizei zunächst nicht.