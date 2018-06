Blitz setzt 30 000 Quadratmeter Wald in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bömenzien (dpa/sa) - Nach einem Blitzeinschlag haben bei Bömenzien (Stendal) 30 000 Quadratmeter Wald gebrannt. Am Freitagvormittag dauerten die Löscharbeiten an, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach hatte ein Blitz bereits am Mittwoch das Feuer in dem Waldstück ausgelöst. 3000 Quadratmeter waren betroffen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, doch am Donnerstagabend flammte das Feuer in der Torfschicht des Waldes wieder auf. Die Feuerwehren aus Seehausen, Gatow und Arendsee waren mit 300 Kräften vor Ort. Auch ein Lösch- und ein Bergungspanzer kamen zum Einsatz. Gegen 3 Uhr war der Brand unter Kontrolle, am Freitag war die Feuerwehr mit der Beseitigung der Glutnester beschäftigt.