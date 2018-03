Wohnhaus in Brand: Großeinsatz und Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Beim Dachstuhlbrand eines Gelsenkirchener Mehrfamilienhauses sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach zunächst von drei Kindern und vier Erwachsenen, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser kamen. Nachbarhäuser seien evakuiert worden. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot im Einsatz. "Die Löscharbeiten sind in vollem Gange", sagte ein Sprecher.