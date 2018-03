Fehler an Absauganlage löst Brand in Schweinestall aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garrel (dpa/lni) - Ein technischer Defekt an einer Absauganlage war die Ursache für ein Feuer in einem Schweinestall in Garrel im Landkreis Cloppenburg. Wo genau der Brand innerhalb der Anlage entstand, müsse ein Sachverständiger noch klären, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Bei dem Feuer verendeten am Sonntag 300 Ferkel und 30 Sauen. Etwa 2250 weitere Tiere mussten notgeschlachtet werden, weil sie giftigen Rauch eingeatmet hatten.