330 Schweine sterben bei Brand in Garrel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garrel (dpa/lni) - Bei einem Brand in zwei Ställen einer Schweinezuchtanlage in Garrel (Landkreis Cloppenburg) sind 300 Ferkel und 30 Säue verendet. Etwa 2250 weitere Tiere mussten notgeschlachtet werden, wie die Polizei mitteilte. In den beiden Ställen war aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der daraus entstehende starke Rauch drang in weitere Gebäude, so dass auch 2000 andere Ferkel und 250 Säue schwere Vergiftungen erlitten. "Die Tiere konnten nicht mehr gerettet werden", sagte ein Polizeisprecher. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand nach etwa drei Stunden löschen. Menschen wurden nicht verletzt.