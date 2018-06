Brand in Bowlinghalle in Garbsen: Kinder gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garbsen (dpa/lni) - In einer Bowlinghalle in Garbsen bei Hannover ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Hunderte Feuerwehrleute aus der Region sind im Einsatz, weithin war in der Region eine große schwarze Rauchwolke zu sehen. "Wir lassen das Gebäude jetzt kontrolliert abbrennen und versuchen, das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern", sagte Stefan Müller, Sprecher der Feuerwehr Garbsen.

In der Halle befindet sich auch eine "Kids Fun World". Eine Kindergruppe wurde von Rettern versorgt - auch wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung. Viele Rettungswagen fuhren zum Brandort, weil befürchtet wurde, dass zahlreiche Menschen verletzt sein könnten.

Mehr als 250 Einsatzkräfte waren aktiv. Drohnen wurden eingesetzt, um den Brand beurteilen zu können. Zahlreiche Schaulustige beobachteten die Löscharbeiten.