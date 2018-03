Wohnhaus brennt: Familienvater verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gaggenau (dpa/lsw) - Beim Brand in einem Wohnhaus in Gaggenau bei Baden-Baden sind am Samstag 200 000 Euro Schaden entstanden. Das Gebäude sei unbewohnbar, teilte die Polizei mit. Der Familienvater, der zu dem Zeitpunkt allein zu Haus war, habe bei Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Als die Rettungskräfte eintrafen, habe es im Erdgeschoss und auf der Rückseite des Gebäudes bereits lichterloh gebrannt, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gehabt.