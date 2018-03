Trotz Belohnung noch keine Hinweise zu Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frickenhausen (dpa/lsw) - Zu der Brandstiftung in einer Dreherei in Frickenhausen (Kreis Esslingen) kurz nach Weihnachten 2017 sind trotz einer ausgesetzten Belohnung noch keine Hinweise zu dem Täter eingegangen. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Belohnung von bis zu 5000 Euro war von einer Privatperson ausgesetzt worden. Wer genau das Geld verspricht, durfte ein Polizeisprecher nicht sagen. Dem Feuer war ein Diebstahl vorausgegangen, bei dem Maschinenteile aus der Dreherei mitgenommen wurden. Bei dem Brand, der den Erkenntnissen zufolge gelegt wurde, war im Dezember 2017 ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden.