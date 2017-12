Feuer in Dreherei war Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frickenhausen (dpa/lsw) - Das Feuer in einer Dreherei in Frickenhausen (Kreis Esslingen) ist absichtlich gelegt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden im Inneren des Gebäudes Spuren von Brandbeschleuniger gefunden. Ein aufmerksamer Jugendlicher hatte das Feuer am Mittwoch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Der 17-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, die noch vor Ort behandelt wurde. Die Polizei ruft nun Zeugen auf, sich zu melden.