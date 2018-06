Großbrand in Frechener Supermarkt gelöscht: Drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frechen (dpa/lnw) - Ein Brand in einem Supermarkt in Frechen bei Köln ist nach rund acht Stunden gelöscht worden. Der Einsatz sei am frühen Montagmorgen gegen 03.15 Uhr beendet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Löscharbeiten seien drei Feuerwehrleute verletzt worden. Alle Sperrungen - darunter die einer Bundesstraße - wurden aufgehoben.

Das Feuer war am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Im Inneren des Gebäudes waren anschließend mehrere Druckgasbehälter explodiert - möglicherweise Waren des Supermarktes wie Spraydosen. Teile des Daches und der Außenfassade stürzten ein, ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte aber verhindert werden. Insgesamt waren rund 200 Feuerleute im Einsatz. Anwohner waren gebeten worden, bis zum Ende der Löscharbeiten die Fenster ihrer Wohnungen geschlossen zu halten.