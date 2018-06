Ursache von Feuer an Flugzeugschlepper wird noch ermittelt

12. Juni 2018 09:01 Brände - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Feuer an einem Flugzeugschlepper auf dem Frankfurter Flughafen ist die Brandursache weiter unklar. Es müsse noch ermittelt werden, warum das Fahrzeug mit angehängtem Flieger am Montag Feuer gefangen hatte, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Lufthansa am Dienstag. Auch zur Höhe des Schadens konnte er noch keine Angaben machen.

An dem Schlepper war auf dem Weg zu einem Gate ein Feuer entstanden. Zehn Menschen mussten sich in ärztliche Behandlung begeben, darunter aber keine Passagiere oder Crewmitglieder. Die Maschine sei zum Zeitpunkt des Brandes leer gewesen, erklärte der Sprecher weiter.