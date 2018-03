Fünf Autos gehen in Frankfurt in Flammen auf: Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Frankfurter Holzhausenviertel sind in der Nacht zum Dienstag fünf Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei gehe von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher am Morgen. Die Fahrzeuge seien in verschiedenen Straßen, jedoch jeweils in unmittelbarer Nähe des Holzhausenparks abgestellt gewesen. Es handele sich um höherwertige Autos. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

In der vergangenen Woche hatte es auch in Südhessen mehrere Autobrände gegeben. Zwei Autos hatten in der Nacht zum Mittwoch in Darmstadt gebrannt. Auch hier vermutete die Polizei Brandstiftung. In Viernheim (Kreis Bergstraße) wurden in der gleichen Nacht drei Fahrzeuge bei Bränden beschädigt.