Erneut Auto in Frankfurt angezündet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt ist erneut ein Auto in Flammen aufgegangen. Im Stadtteil Sachsenhausen brannte am frühen Dienstagmorgen ein Wagen älteren Baujahrs, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug sei vorsätzlich angezündet worden. Die Flammen hätten zudem einen daneben stehenden Kleinbus beschädigt.

In den vergangenen Wochen haben in Frankfurt immer wieder Autos gebrannt. Vor rund einer Woche wurden im Nordend sechs Fahrzeuge angezündet, kurz davor hatten in Bornheim vier Autos gebrannt. Der nun in Sachsenhausen angezündete Wagen werde in die Ermittlungen miteinbezogen, sagte eine Polizeisprecherin. Er passe aber aufgrund des Baujahrs womöglich nicht ganz zu den anderen Fällen.