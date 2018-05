Zwei Feuerwehrleute bei Wohnhausbrand verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Esterwegen (dpa/lni) - Bei dem Brand eines Wohnhauses in Esterwegen (Landkreis Emsland) sind am Freitag zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, überraschte eine Verpuffung die Einsatzkräfte, als sie das Feuer im Haus löschen wollten. Die beiden Opfer kamen in ein Krankenhaus. Das Haus wurde nach Angaben des Sprechers komplett zerstört. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.