Ein Schwerverletzter nach Wohnungsbrand in Essen

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen ist in der Nacht zum Montag ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Das Feuer breitete sich aus zunächst unbekannter Ursache vermutlich im Küchenbereich der Wohnung im dritten Stock aus, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Verletzten handele es sich wohl um den Bewohner. Er habe starke Brandverletzungen erlitten, weil er noch selbst versucht habe, die Flammen zu löschen. Zur Brandursache wird ermittelt.