Brand in Recyclingbetrieb in Essen

Essen (dpa/lnw) - Auf einem Recyclinghof im Essener Stadtteil Kray ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, steht Baumischschutt auf dem Gelände des Betriebs in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände verschaffen müssen. Das Tor sei verschlossen gewesen. Die Löscharbeiten dauerten am Mittwochmorgen an. Giftiger Rauch wurde nach Angaben der Feuerwehr zunächst nicht gemessen. Eine Gefahr für Anwohner bestand demnach in der Nacht nicht. Die Brandursache war zunächst unklar.