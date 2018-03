Schweinestall im Emsland brennt nieder: 460 Tiere verendet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neudörpen (dpa/lni) - Bei einem Brand in einem Schweinestall im emsländischen Neudörpen sind am Montag rund 460 Tiere verendet. Der Stall habe in voller Ausdehnung gebrannt, sagte Feuerwehrsprecher Jens Sievers. Bei einem benachbarten Stall bestand zunächst Sorge, dass für die dort untergebrachten Tiere Gefahr durch eindringenden Rauch bestehen könnte. Dies habe sich aber nicht bestätigt, sagte Sievers. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Erst am Sonntag waren 330 Schweine bei einem Brand zweier Ställe in Garrel (Kreis Cloppenburg) verendet. Etwa 2250 weitere Tiere mussten notgeschlachtet werden, weil sie giftigen Rauch eingeatmet hatten.