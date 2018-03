Frisch saniertes Haus brennt ab: 500 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Damshagen (dpa/mv) - Beim Brand eines frisch renovierten Hauses in Damshagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Schaden von mehr als 500 000 Euro entstanden. Das reetgedeckte Haus wurde am Sonntag durch die Flammen zerstört, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner retteten sich demnach unverletzt ins Freie. Zur Brandursache konnte die Polizei am Montagmorgen zunächst keine Angaben machen.