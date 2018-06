Wohnung brennt: Polizei schnappt gesuchten Mann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in Chemnitz hat die Polizei zufälligerweise einen per Haftbefehl gesuchten Mann gefasst. Am Freitagabend geriet in einer leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Sofa in Brand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Feuer konnte gelöscht werden. Ein Zeuge informierte die Ermittler, dass er kurz vor dem Feuer einen Mann im Gebäude bemerkt habe. Die Beamten konnten kurze Zeit später einen 34-Jährigen fassen, auf den die Beschreibung zutraf. Sie stellten fest, dass der Mann bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizei ermittelt nun, ob der 34-Jährige für das Feuer verantwortlich ist. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.