Brennende Holzerntemaschine setzt Waldstück in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Breitenworbis (dpa/th) - Eine brennende Holzerntemaschine hat bei Breitenworbis (Kreis Eichsfeld) ein Feuer in einem Wald ausgelöst. Laut Polizei brannten rund 20 Quadratmeter Holz. Das Spezialfahrzeug war am Sonntagabend aufgrund eines technisches Defekts in Flammen aufgegangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 48 Jahre alte Fahrer konnte sich unverletzt aus der Maschine retten. Es waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Sachschaden beträgt rund 400 000 Euro.