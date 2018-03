Fassade eines Mehrfamilienhauses in Braunschweig brennt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Beim Brand einer Holz-Fassade eines Mehrfamilienhauses ist ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. Menschen wurden bei dem Feuer im nördlichen Stadtteil Ölper nicht verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Das Mehrfamilienhaus musste am Montagabend evakuiert werden, die Anwohner kamen bei ihren Nachbarn unter. Die Ursache des Brandes war zunächst ungeklärt. Die Feuerwehr war bis in die Nacht mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Auch ein in der Nähe des Hauses geparkter Wagen geriet in Flammen.