Kohleförderung im Tagebau Reichwalde hat wieder begonnen

Reichwalde (dpa) - Einen Monat nach dem Brand im Tagebau Reichwalde hat die Kohleförderung wieder begonnen. In den vergangenen Wochen seien in einem "Kraftakt" 850 Meter Bandanlage wieder aufgebaut worden, teilte Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) am Freitag mit. Bei dem Feuer war die Transportanlage für die Kohle beschädigt worden. Nach wie vor ist die Ursache des Brandes am 25. April nicht abschließend geklärt. Vermutet wurde eine Selbstentzündung der Kohle. An der Ermittlung der Ursache wie auch der Schadenshöhe werde jedoch noch gearbeitet.