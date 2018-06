Rinderstall in Brand geraten: 15 Tiere sterben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bohmte (dpa/lni) - Beim Brand eines Rinderstalls in Bohmte im Landkreis Osnabrück sind 15 Jungbullen verendet. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei Osnabrück mit. Der Stall stehe komplett in Flammen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar. In dem Stall sei auch Heu gelagert worden, auf dem Dach habe sich eine Photovoltaikanlage befunden. Allerdings sei unklar, ob dies mit dem Ausbruch des Feuers in Verbindung stehe.