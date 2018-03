Millionenschaden bei Brand in Industriebetrieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Böhmenkirch (dpa/lsw) - Beim Brand in einem Industriebetrieb in Böhmenkirch (Landkreis Göppingen) sind mehrere Millionen Euro Schaden entstanden. Das Feuer brach am Samstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei mitteilte. Eine Wanne mit Säure habe zunächst in Brand gestanden. Die Mitarbeiter hätten versucht, das sich rasant ausbreitende Feuer zu löschen. Sie mussten aber die Werkhalle verlassen und riefen die Feuerwehr. Rund 150 Einsatzkräfte waren zeitweise vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten am Abend an. Verletzt wurde niemand. In dem Betrieb werden Metalle veredelt.