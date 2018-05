Matratze in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In einem Wohnhaus in Berlin-Charlottenburg hat am Morgen eine Matratze Feuer gefangen. Der Brand brach am Donnerstagmorgen im Durchgang zum Hinterhof eines Wohnhauses in der Windscheidstraße aus, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. 24 Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Ob es Brandstiftung war noch unklar.