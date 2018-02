Dachstuhlbrand: Feuer greift auf Nachbar-Reihenhaus über

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Dachstuhl eines Reihenhauses in Berlin-Lichtenrade steht in Flammen. Das Feuer habe sich bereits auf das Dach des Nachbarhauses ausgebreitet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Löscharbeiten in der Lintruper Straße gestalteten sich schwierig. Es gebe keine Verletzten. Drei Menschen müssten aber betreut werden. Die Bewohner des Hauses, in dem der Brand am Sonntagnachmittag ausbrach, seien zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen. Die Feuerwehr war mit rund 40 Helfern im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr werde von der freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Für die Löscharbeiten war laut Feuerwehr die Lintruper Straße im Bereich Lessingstraße gesperrt. "Wir versuchen, die Ausbreitung auf die gesamte Häuserzeile zu verhindern", teilte die Feuerwehr über Twitter mit. Mit sogenannten Löschnägeln versuche man an den Brandherd im Dach zu gelangen. Die Helfer gingen davon aus, dass der Einsatz noch eine ganze Zeit andauern wird.