Bett brennt: Zwei Menschen verletzt

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Das Feuer brach am Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache an einem Bett aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Mensch wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die andere Person erlitt leichte Verletzungen. Zur Identität konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Retter waren am Morgen mit 30 Einsatzkräften vor Ort.