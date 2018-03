Anhänger in Berlin-Westend brennt aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Auto-Anhänger ist am Samstagmorgen in Berlin-Westend in Flammen aufgegangen. Eine Anwohnerin bemerkte das brennende Fahrzeug kurz nach Mitternacht in der Bolivarallee Ecke Nußbaumallee, teilte die Polizei mit. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Anhänger nicht mehr retten, er brannte vollständig aus. Ein daneben geparkter zweiter Anhänger wurde durch die Hitze stark beschädigt. Schadenshöhe und Brandursache waren nach Polizeiangaben zunächst unklar. Niemand wurde verletzt.