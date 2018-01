29-Jähriger rettet Autos aus brennendem Carport

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Auma-Weidatal (dpa/th) - Dank seiner Geistesgegenwart hat ein 29-Jähriger in Auma-Weidatal (Landkreis Greiz) zwei Autos vor Flammen bewahrt. Der Mann wachte in der Nacht zu Dienstag in seiner Wohnung auf, als er ein Feuer bemerkte, wie die Polizei mitteilte. Beim Blick aus dem Fenster stellte er fest, dass der Carport auf dem Grundstück brannte. Es gelang ihm, die geparkten Fahrzeuge noch wegzufahren. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flamen auf das Wohngebäude verhindern. Der 29-Jährige und ein 56 Jahre alter Anwohner wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Feuer war zunächst noch unklar.