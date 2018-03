Bett fängt Feuer: 77-Jährige verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Auerbach (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in Auerbach (Vogtlandkreis) ist eine Frau verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache fing das Bett der 77-Jährigen am Montagabend Feuer, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Die Bewohnerin wurde aus dem Haus gerettet. Sie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Schadenshöhe war noch unklar.