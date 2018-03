Weihnachtsbaum gerät beim Anzünden im März in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alzey (dpa) - Mehr als zwei Monate nach Weihnachten wollte ein Seniorenpaar in Alzey immer noch seinen Weihnachtsbaum anzünden - keine gute Idee. Das trockene Holz fing Feuer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 77-jährige Ehemann erlitt eine Rauchgasvergiftung und leichte Verbrennungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine 75 Jahre alte Frau blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand am Samstagabend löschen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, sei es bei dem älteren Ehepaar wohl eine Art "Tradition", den Weihnachtsbaum länger als üblich stehen zu lassen.