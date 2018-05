Wohnhausbrand in Osterburken: 250 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osterburken (dpa/lsw) - Ein Wohnhausbrand in Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) hat am Montagabend einen Schaden von rund 250 000 Euro verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Nachbar habe das brennende Wohnhaus entdeckt, die Bewohner seien nicht zuhause gewesen. Die Flammen griffen auf ein angebautes, leerstehendes Anwesen über. Mehrere weitere angrenzende Häuser wurden wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert. Der Brand war nach etwa zwei Stunden gelöscht.