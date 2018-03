Miles & More führt Familienprogramm ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/tmn) - Bei der Lufthansa können Familien künftig gemeinsam Prämienmeilen sammeln. Vom Mai an können zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder im Vielfliegerprogramm Miles & More ihre Meilen bündeln. Das teilte Miles & More zur Reisemesse ITB in Berlin (7. bis 11. März) mit.

Gemeinsam gesammelte Meilen könnten von beiden Erwachsenen gleichberechtigt eingelöst werden. Das Angebot gilt nach Angaben des Unternehmens für Prämienmeilen, nicht allerdings für Statusmeilen.

Die Lufthansa ändert außerdem gerade die Grundlage für ihr Prämienmeilensystem. Vom 12. März 2018 an richtet sich die Höhe der Meilengutschrift nach dem Ticketpreis und dem Vielfliegerstatus der Teilnehmer. Bisher waren die Buchungsklasse und die Flugstrecke die Grundlage für die Gutschriften. Damit werde der Kauf teurer Tickets stärker honoriert als bisher, hatte Lufthansa bereits im Jahr 2017 erklärt. Gelegenheitsflieger, die eher günstige Tickets kaufen, haben durch diese Umstellung eher Nachteile, bemängeln Experten.