St. Peter-Ording startet in die Strandkorb-Saison

St. Peter-Ording (dpa/lno) - An der Nordseeküste werden am Donnerstag die ersten Strandkörbe aufgestellt. Noch vor Beginn der Badesaison warten die Schattenspender am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) auf erste Besucher. Wegen des rauen Nordseeklimas sind die Körbe aus pflegeleichtem Kunststoff. Die robusten Strandmöbel können bei guter Pflege bis zu 15 Jahre lang das Saisongeschäft überstehen. Rund 100 Kilogramm bringt ein Strandkorb zu Saisonbeginn auf die Waage. Wenn der Wind am Strand tagelang feuchten Sand in das Geflecht bläst, könne schnell die 150-Kilogramm-Marke überschritten werden, sagte der Leiter der Badestellen, Hannes Mahnsen. Zum Schutz ihrer Gesundheit dürfen die starken Männer an den Badestellen daher die Strandkörbe nur noch mit speziellen Sackkarren bewegen.