Campingplätze mit Traumstart in neue Saison

Erfurt (dpa/th) - Fast sommerliche Temperaturen, wenig Regen - der Mai hat Thüringens Campingplätzen einen Traumstart beschert. Kurzurlauber nutzten nach Beobachtungen der Branche vor allem die Feier- und Brückentage. Jetzt hoffen die Platzbetreiber darauf, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. "In den vergangenen Jahren hatten wir teils zweistellige Steigerungsraten bei Urlaubern und Übernachtungen", sagte der Vorsitzende des Verbandes der Campingwirtschaft in Thüringen, Reinhard Schniz, in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.