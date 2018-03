Tourismus - Papenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Papenburg (dpa/lni) - Im Rückwärtsgang und mit zwei Schleppern fährt das neue Kreuzfahrtschiff "Norwegian Bliss" heute von der Papenburger Meyer Werft über die Ems in Richtung Nordsee. Das Schiff der US-Reederei Norwegian Cruise Line wird Donnerstagmorgen im Eemshaven (Niederlande) erwartet. Es ist das erste Schiff in diesem Jahr. Die Dockschleuse in Papenburg soll die "Norwegian Bliss" heute gegen 20.00 Uhr passieren. Dass das Schiff die Überfahrt mit dem Heck voraus macht, habe sich aufgrund der besseren Manövrierfähigkeit bewährt, so die Werft.

Bei Umweltschützern stoßen die Ems-Überführungen auf heftige Kritik. Der Fluss habe durch Begradigungen und Vertiefungen in der Vergangenheit ein großes Schlick-Problem, so die Bürgerinitiative "Rettet die Ems". Der Schlick müsse regelmäßig für die Schifffahrt weggebaggert werden. Zudem werde durch die notwendigen Aufstauungen salziges Nordsee-Wasser in die Ems gespült. Jede Überführung eines Meyer-Kreuzfahrtschiffes verschlechtere den Zustand der Ems.

Auf der Nordsee absolviert das Schiff für mehrere Tage die technische und nautische Erprobung. Die ersten Gäste werden nach der Ablieferung Mitte April 2018 an Bord erwartet. Die "Norwegian Bliss" bietet Platz für rund 4000 Passagiere. Es ist das 13. Kreuzfahrtschiff, das die Werft für die Reederei Norwegian Cruise Line gebaut hat.