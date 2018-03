Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eemshaven (dpa/lni) - Das Kreuzfahrtschiff "Norwegian Bliss" hat am Donnerstagmorgen pünktlich am Pier des niederländischen Seehafens Eemshaven festgemacht. Am Abend sollte der Luxusliner zur ersten eintägigen technischen Erprobung aufbrechen, wie ein Sprecher der Meyer Werft mitteilte. Erste kleinere Tests wie der sogenannte "Kränkungstest" zur Überprüfung der Neigung und die Ermittlung des Schiffsmittelpunktes wurden schon auf der nächtlichen Überführung in die Niederlande vorgenommen. Bevor die "Norwegian Bliss" das erste Mal ihre Seetauglichkeit zeigen konnte, mussten noch ausreichend Proviant und Versorgungsmittel an Bord gebracht werden. Weitere Tests mit dem Kreuzfahrtriesen sollen vom 22. bis 27. März folgen. Die ersten Gäste werden erst nach der Ablieferung Mitte April an Bord des Schiffes der US-Reederei "Norwegian Cruise Line" erwartet.