Mainz (dpa/lrs) - Den "Kultursommer" gibt es in Rheinland-Pfalz bereits. Um mehr Touristen ins Land zu locken, kann sich die Regierung aber auch einen "Kulturwinter" vorstellen. "Im Winter ist der Kulturtourismus in Rheinland-Pfalz bislang vornehmlich ein Städtetourismus", schreibt Staatssekretärin Daniela Schmitt (FDP) in einer Vorlage für die Enquete-Kommission im Landtag, die sich heute in Mainz trifft. Daher könne geprüft werden, ob attraktive Ausstellungen nicht vermehrt auch im Frühjahr und Herbst gezeigt werden, um Hotelkapazitäten besser auszulasten und Gästezahlen zu steigern.

In der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025, die gerade erstellt wird, hat die Kultur für die weitere touristische Erschließung des Landes und seiner Regionen laut Ministerium eine hohe Bedeutung. Die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz - ein Netzwerk aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft - ist der Ansicht, dass das Land stärker mit Städten und Kultur werben kann. In der Sitzung der Kommission beraten Experten über Wachstumsstrategien und eine Dachmarke.

Die Zahl der Touristen wuchs in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr im fünften Jahr in Folge, aber die Übernachtungszahlen stiegen nicht so stark. Beim Wachstum kam das Land zwischen 2005 und 2016 mit rund 21 Prozent auf den letzten Platz nach Thüringen.