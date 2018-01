Landurlaub sorgt für Millionenumsatz in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heldrungen/Braunsroda (dpa/th) - Zehntausende Übernachtungen buchen Urlauber jährlich auf Thüringer Bauerhöfen und ländlichen Ferienwohnungen. Über die Trends beim Landurlaub informieren heute (10.00 Uhr) in Heldrungen die Landesarbeitsgemeinschaft "Ferien auf dem Lande in Thüringen" und Agrarministerin Birgit Keller (Linke). Nach Angaben des Ministeriums gibt es knapp 250 Bauern- und Ferienhöfe in Thüringen, die über 3000 Betten anbieten. Der Umsatz dieser Sparte des Thüringen-Tourismus liege bei jährlich etwa 13 Millionen Euro.