Halle richtet Branchentreffen für Bustouristiker aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Halle richtet als erste ostdeutsche Stadt den internationalen Branchentreff für Bustouristiker aus. Etwa 260 Reiseveranstalter, Spezialanbieter, Vermarkter und Manager wollen sich am 6. und 7. Januar 2019 zum 37. Tag der Bustouristik in der Saalestadt treffen, hieß es am Dienstag aus der Stadtverwaltung. Die Veranstaltung sei eine "Leit-Tagung" der Bus- und Gruppentouristik, hieß es. Sie werde ein nachhaltiges Schlaglicht auf Halle werfen und im Idealfall den Tourismus ankurbeln.

Seit 1982 treffen sich Vertreter der Branche unter dem Dach des Internationalen Bustouristik-Verbandes stets zu Jahresbeginn zum Erfahrungsaustausch. Dabei stehen Reisetrends und reisepolitische Neuerungen und Änderungen im Vordergrund.