Mehr Touristen wollen nach Bremerhaven

Bremerhaven (dpa/lni) - Die Stadt Bremerhaven wird besonders bei deutschen Touristen immer beliebter. Während der ersten drei Monate dieses Jahres kamen insgesamt 41 531 Gäste in die Stadt, 11,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Knapp 9 von 10 Gästen kamen aus Deutschland. Dies teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bremen mit. Durchschnittlich blieben die Touristen zwei Nächte.

Nach Angaben der Behörde hält der positive Trend für Bremerhaven seit fünf Jahren an. Die Stadt Bremen zieht schon seit knapp zehn Jahren immer mehr Gäste an. Dort sei das Besucherwachstum inzwischen aber nur noch halb so groß wie in Bremerhaven, teilten die Statistiker weiter mit. Von Januar bis März kamen 239 743 Touristen in die Stadt. Das waren 5,1 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Während das Bundesland seit einigen Jahren insgesamt mehr Touristen anzieht, wird es für Menschen aus dem Ausland weniger attraktiv. Im ersten Quartal dieses Jahres kamen die meisten Gäste aus den Niederlanden (-6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), gefolgt von Großbritannien (-3,9 Prozent) und Frankreich (–12,5 Prozent).