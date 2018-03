Erneut junger Wolf angefahren und getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Winsen (dpa/lni) - Bei einem Wildunfall ist in Niedersachsen erneut ein junger Wolf angefahren und getötet worden. Das Tier sei bereits am Montagabend auf der A39 nahe Winsen von einem Wagen erfasst worden und verendet, teilte das Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mit. Es sei bereits der neunte tote Wolf in diesem Jahr. Das Tier werde nun untersucht. Erst in der vergangenen Woche war ein junger Wolf zwischen Burgdorf und Immensen von einem Geländewagen angefahren worden und war vermutlich aufgrund des Unfalls verendet.