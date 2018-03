Drei Preisträger erhalten Tierschutzpreis 2017

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Tierschutzpreis 2017 ist an drei Preisträger verliehen worden. Umweltministerin Ulrike Höfken zeichnete den Tierarzt Markus Gilles, den Verein Stadttaubenhilfe Koblenz/Neuwied sowie Waltraud Prokopeck aus, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte.

Markus Gilles erhält die Auszeichnung in der Kategorie "Vorbildlicher Einzelbeitrag für den Tierschutz". Er nehme sich seit 2009, so die Begründung, "des Problems der unkontrollierten Vermehrung von freilaufenden Katzen zum Schutz der Tiere in der Gemeinde Burgbrohl" an. In der gleichen Kategorie wurde die Stadttaubenhilfe Koblenz/Neuwied geehrt. Der Verein setzt sich für betreute Taubenschläge ein, mit der die Stadttaubenpopulation verkleinert werden soll. Die Auszeichnung für "besonderen ehrenamtlichen Einsatz für den Tierschutz" geht an Waltraud Prokopeck. Seit 1990 ist sie Mitglied des Vereins Menschen für Tiere, der sich vor allem um streunende Katzen in und um Pirmasens kümmere. Zur Begründung heißt es, sie sei "der treibende Motor des Vereins."

Mit dem Preis soll das Engagement für den Tierschutz "in besonderer Weise honoriert werden", sagte Höfken. Die mit insgesamt 6000 Euro dotierte Auszeichnung wurde zum 24. Mal vergeben.