Schlangenfund in Oberbayern: Ambrosius sucht ein Zuhause

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Auch ein Jahr und neun Monate nach ihrer Rettung aus einem oberbayerischen See ist die Riesenschlange Ambrosius weiter in einer Auffangstation für Reptilien untergebracht. "Er sitzt immer noch bei uns und wartet auf ein neues Zuhause", sagte Tina Hollandt, Tierärztin in der Einrichtung in München am Dienstag. Es habe sich seit September 2016 niemand gemeldet, der die Würgeschlange vermisst. Damals hatten Schlangenliebhaber die Anakonda am Siferlinger See nahe Söchtenau (Landkreis Rosenheim) gefangen. Dort hatte Ambrosius in den zwei Wochen zuvor für ein Badeverbot gesorgt.

Die Vermittlung der Schlange gestaltet sich schwierig. Sollte jemand Ambrosius aufnehmen wollen, muss er einige Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören eine behördliche Genehmigung, gefährliche Tiere halten zu dürfen. Die ist laut Hollandt "recht schwierig zu bekommen". Bis sich jemand findet, bleibt Ambrosius in der Auffangstation. Und das kann noch länger dauern: Anakondas können bis zu 30 Jahre alt werden. Und Ambrosius sei noch lange nicht ausgewachsen, sagte Hollandt.