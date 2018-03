Tierschützer protestieren gegen Schweinehochhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Maasdorf (dpa/sa) - Tierschützer protestieren erneut gegen das sogenannte Schweinehochhaus in Maasdorf (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Neue Filmaufnahmen mit versteckten Kameras zeigten, wie brutal Mitarbeiter mit den Tieren umgingen, teilte das Deutsche Tierschutzbüro am Mittwoch mit. Nach Angaben der Tierschützer werden in dem Gebäude auf sechs Etagen rund 500 Schweine gehalten, die jedes Jahr Tausende Ferkel zur Welt bringen. Auslauf gebe es für die Tiere nicht.

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hatte vor einigen Jahren gegen den Betreiber ermittelt. Derzeit sind nach Angaben eines Sprechers aber keine weiteren Anzeigen erfasst. Die Tierschützer haben eigenen Angaben zufolge Strafanzeige gegen die Verantwortlichen des Schweinehochhauses gestellt. Am Donnerstag ist eine Protestaktion vor dem Gebäude geplant. Die Tierschützer demonstrierten bereits mehrfach für die Schließung der Zuchtanlage.