Nachwuchs bei Schimpansen im Leipziger Zoo: Lämmer in Aue

Leipzig (dpa/sn) - Im Leipziger Zoo ist ein Schimpansen-Junges zur Welt gekommen. Die 37 Jahre alte Natascha brachte in der Nacht zum Mittwoch ihr viertes Jungtier zur Welt, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Alle 16 Schimpansen des Zoos - vom Alphamännchen Lome bis zum zweijährigen Ohini - hätten den Neuankömmling in der Menschenaffenanlage Pongoland bereits in Augenschein genommen. "Jede Nachzucht bei Menschenaffen ist mit Blick auf die Bestandszahlen im Freiland bedeutsam, und es freut mich außerordentlich, dass wir demnächst eine weitere Schimpansengeburt erwarten", sagte Zoodirektor Jörg Junhold. Das Geschlecht von Nataschas Baby ist noch nicht bekannt, ebenso, wer der Vater ist.

Zugleich teilte der Zoo mit, dass die historische Freiflugvoliere an der neu geschaffenen Hochgebirgslandschaft Himalaya jetzt für die Besucher zugänglich ist. Inmitten einer Felsenlandschaft können die Besucher Gänsegeier mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,70 Metern aus nächster Nähe beobachten.

Im Auer Tiergarten "Zoo der Minis" gibt es unterdessen bei den Ouessant-Zwergschafen die ersten zwei Osterlämmer. Die beiden Böckchen wurden am Dienstag und Mittwoch mit einem Gewicht von jeweils etwa 800 Gramm geboren.