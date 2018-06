Tiere - Jena

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Steinhummel, Kleiner Fuchs, Hainschwebfliege: Mit der am Freitag begonnenen Aktion "Insektensommer" wollen Naturschützer erstmals auch in Thüringen Daten zu Insekten erheben. Sie setzen dabei auf die Hilfe von Anwohnern. Der Naturschutzbund Nabu will mit der Aktion Häufigkeiten und Trends von Arten und Populationen erkennen. Die Daten sollen über mehrere Jahre verglichen werden - wie bei der Aktion "Stunde der Gartenvögel", an der sich Tausende Menschen beteiligen. Mehrere Studien zeigen einen drastischen Rückgang der Insektenzahl in Deutschland.

Die Zählaktionen von 1. bis 10. Juni sowie vom 3. bis 12. August steht unter dem Motto "Zählen, was zählt". Sie sollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig Insekten für das Ökosystem und für die Menschen sind. "Die kleinen Krabbler sind fleißige Helfer, die wesentlich dazu beitragen, fast alle unsere Wild- und Kulturpflanzen zu bestäuben", erklärte Ronald Bellstedt vom Landesfachausschusses für Entomologie Nabu Thüringen. Insekten sind die Nahrungsgrundlage für viele Tiere wie Vögel und Fledermäuse.

Intensive Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden, das Abholzen von Hecken sind nur einige Gründe für den Insektenschwund. Im Kreis Gotha etwa nehme die Insektenvielfalt und –häufigkeit von den intensiv genutzten Ackerebenen im Norden in Richtung Thüringer Wald deutlich zu.

In Deutschland gibt es nach Schätzungen 35 000 Insektenarten, in Thüringen sind es etwa 25 000. Über die meisten liegen allerdings kaum Daten vor.